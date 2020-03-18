المركزي الأوروبي يرفض ادعاء أحد أعضائه عدم امتلاك الأدوات لمكافحة كورونا

أصدر البنك المركزي الأوروبي بيانا اليوم الأربعاء، يرفض ما ورد بتصريحات عضو مجلس الإدارة ورئيس بنك نمسا المركزي روبرت هولزمان بشأن عدم امتلاك البنك الأدوات اللازمة لمكافحة انتشار فيروس"كورونا" المستجد.

وقال البنك - في بيان أورده موقع"ماركت ووتش "الاقتصادي - بأن هناك إجماعا بين أعضاء مجلس الإدارة سواء على مستوى تقييم الأوضاع أو على مستوى التدابير التي تم إقرارها في 12 من الشهر الجاري ، وسنواصل متابعتنا عن كثب لتداعيات انتشار كورونا على الاقتصاد الأوروبي.

وأكد البيان استعداد البنك موائمة كافة أدواته ، إذا لزم الأمر، لحماية توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي ولضمان الانتقال السلس لسياسته النقدية.

وكان رئيس البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان قد صرح عبر لقاء تليفزيوني بأن جعبة المركزي الأوروبي أصبحت خالية من الأدوات اللازمة لمواجهة تفشي "كورونا" والتداعيات الاقتصادية السلبية الناجمة عنه.