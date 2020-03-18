دبي تطلق مركبة ذاتية القيادة تجريبيا

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بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة في موقع معرض إكسبو 2020 دبي، يتم من خلالها نقل الأفراد إلى المكاتب.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتعزيز استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد بهروزيان: "تتضمن مرحلة التشغيل التجريبي التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، اختبارات للتقنيات الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة، والتأكد من إتباع أقصى درجات السلامة العامة للأفراد وحماية الممتلكات المحيطة".

وتعمل المركبة الذكية ذاتية القيادة بالطاقة الكهربائية بنسبة 100% لفترة تصل إلى 16 ساعة، وتتسع المركبة لـ15 شخصا وتتحرك بمتوسط سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.

والمركبة الحديثة مصممة للتحرك في الشوارع العامة والداخلية المغلقة مثل المجمعات السكنية وأماكن الترفيه، وتتم مراقبة المسار الذي تتحرك فيه باستخدام مجسات استشعار متطورة ونظم عالية الدقة لتحديد الموقع، فتتمكن من رصد أي عائق أو جسم وإبطاء سرعتها تلقائياً حال ظهوره، بينما تتوقف تماماً حال اقتراب الجسم من المركبة.