أكثر من مليار دولار تبرعات من أثرياء وشركات في المغرب لمكافحة كورونا

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بادر أغنياء ووزراء وبرلمانيون وشركات في المغرب، إلى تقديم تبرعات مالية لدعم جهود مكافحة وباء "كورونا"، في مبادرة هي الأولى عربيا، وذلك عقب تأسيس العاهل المغربي الملك محمد السادس صندوق مالي خاص لدعم جهود مكافحة الفيروس، في وقت سجل فيه المغرب 44 إصابة بالفيروس وحالتي وفاة.

وأعلن أعضاء مجلسي النواب والمستشارين (غرفتي البرلمان المغربي) البالغ عددهم 515، تقديم تبرعات بقيمة 17 مليون درهم (أكثر من 1.7 مليون دولار) بمعدل تعويض شهرين، وفقا لموقع قناة "الحرة" الأمريكية.

كما بادر أعضاء الحكومة المغربية (24 وزيراً ووزيرة)، بالتبرع براتب شهر واحد، لتصل قيمة التبرعات إلى 1.4 مليون درهم (145 ألف دولار).

كما قررت الحكومة، تحويل الغرامة المستخلصة ضد شركة "اتصالات المغرب" (مملوكة لمساهمين إماراتيين وفرنسيين وللحكومة) كتبرعات مالية إلى الصندوق، وتبلغ 3.3 مليارات درهم (342 ألف دولار).

بدوره، أعلن "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، تقديم مساهمة بمقدار مليار درهم (103 ملايين دولار).

وأعلن "بنك إفريقيا"، الذي يرأسه أبرز أغنياء المملكة، عثمان بنجلون، التبرع بقيمة مليار درهم (103 ملايين دولار).

ونفس القيمة، أعلنت التبرع بها شركة "إفريقيا غاز" التابعة لمجموعة "أكوا"، المملوكة لوزير الفلاحة وأمين عام حزب "التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الحكومة)، عزيز أخنوش.

وشملت قيمة المساهمات أيضا الإدارات المحلية لجهات (محافظات) المملكة، البالغ عددها 12 جهة، حيث أعلنت تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليارات درهم (155 مليون دولار). و"المكتب الشريف للفوسفاط"، أغنى الشركات الحكومية في البلاد، أعلن تقديم مساهمة قدرها 3 مليارات درهم (311 مليون دولار)، لدعم الصندوق.

وبذلك، فاق إجمالي المساهمات المالية، 10 مليارات درهم (أكثر من مليار دولار)، والتي تم جمعها عقب يوم واحد من إنشاء الصندوق.