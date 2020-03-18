بريطانيا: إغلاق المدارس في أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا

قال وزير التعليم في بريطانيا جافين ويليامسن اليوم الأربعاء إنه تقرر إغلاق المدارس في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)