بريطانيا: إغلاق المدارس في أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا

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قال وزير التعليم في بريطانيا جافين ويليامسن اليوم الأربعاء إنه تقرر إغلاق المدارس في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)