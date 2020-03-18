 بريطانيا: إغلاق المدارس في أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا - بوابة الشروق
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بريطانيا: إغلاق المدارس في أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:29 م

قال وزير التعليم في بريطانيا جافين ويليامسن اليوم الأربعاء إنه تقرر إغلاق المدارس في أنحاء البلاد حتى إشعار آخر في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)


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