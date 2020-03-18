لماذا يوجد عدد قليل من الإصابات بڤيروس كورونا في روسيا وإفريقيا؟

منذ أن تفشى وباء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر 2019، شهدنا انتشار الفيروس في أكثر من 160 دولة، منها الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإيران، وإسبانيا وغيرها، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ولكن هناك بعض دول العالم، التي أعلنت عن عدد قليل جدًا من حالات العدوى، وفقاً لموقع (The Conversation).

- فما سبب ذلك؟

انتشار الأمراض المعدية وانتقالها من موطنها الأصلي هو عملية معقدة، تنطوي على العديد من العوامل، ولكن في جوهرها تتعلق بحركة الناس.

وهذه الحركة تكون بالسفر بالداخل والخارج والهجرة والتجارة وقرب الحدود، والبلدان السابقة تملك العديد من العلاقات مع الصين (بؤرة انطلاق الفيروس).

- روسيا

وبالنظر إلى علاقة روسيا والصين القوية، تجد أن عدد الإصابات التي أعلنتها موسكو هم 63 حالة فقط، وهو ما يثير التساؤلات، وقد يرجع السبب إما نقصًا في الفحص أو نقصًا في التقارير.

خاصة وأن البلدان الأخرى ذات العلاقات الوثيقة نسبياً (اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة) تشهد انتقال محلي كبير بين مواطنيها، ويعانون من تفشي كورونا.

- دول محيطة بالصين

ومن المثير للاهتمام أيضًا أن الدول التي تشترك في الحدود البرية أو البحرية مع الصين، أعلنوا عن عدد إصابات بالفيروس والذي بلغ نحو 310 فقط.

كما أعلنت الهند، عن أكثر من 100 حالة، وأعلنت 10 دول أخرى عن أعداد بين صفر و 5 حالات.

وبالنظر إلى أن العديد من هذه البلدان، والتي لديها علاقات تجارية كبيرة مع الصين، فإن الأعداد المنخفضة للحالات يثير الدهشة.

- حالات إفريقيا

وهناك مناطق أخرى في العالم، لم تعلن عن أي حالات، أو أعلنت عن القليل، حيث إن عدد الإصابات بالڤيروس في قارة إفريقيا، لا تتخطى 253 إصابة، من أصل 167 ألف حالة في جميع أنحاء العالم.

- أسباب انخفاض الحالات

وهناك العديد من الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الحالات في هذه البلدان، وفهمها قد يساعد في احتواء الفيروس عالمياً.

ومن هذه الأسباب انخفاض رحلات السفر مع الصين، والفحص الفعال للقادمين من الصين، وتأثير أحوال الطقس المحلية، ومن الممكن أيضًا أن بعض البلدان لا تبلغ للحفاظ على سمعتها أو لمنع المصاعب الاقتصادية التي قد تكون مرتبطة بتدابير الاحتواء، مثل قيود السفر.

وكذلك القيود المفروضة على السفر التي طبقتها الصين خلال المراحل الأولى لتفشي الفيروس، والتي قد تكون أخرت وصوله إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا.

ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءا بسبب الانتقال المستمر الواسع النطاق في العديد من البلدان الأوروبية ذات روابط السفر القوية إلى إفريقيا.

وإذا كانت روابط السفر مع الصين هي العامل المحدد، فمن المرجح أن ترتفع الحالات خلال الأسبوعين المقبلين.

أما البلدان التي لديها روابط جيدة للغاية للسفر والهجرة والتجارة مع الصين ولديها أرقام منخفضة، فسبب ذلك هو فحصها المبكر والمكثف للحدود ومراقبتها للمسافرين والقادمين من الصين، الأمر الذي أدى إلى تقييد الوباء.