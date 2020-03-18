تابع اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ببني سويف، سير أعمال تطوير مشروع الدواجن بالمحافظة بتكلفة 15 مليون جنيه، والتي تشمل إنشاء عنبرين جديدين أوتوماتيك على أحدث مستوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 90 ألف فرخ طائر، بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الاستراتيجي في حالة الطوارئ .

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالمتابعة الميدانية لمشروعات الجاري تنفيذها ، وضمن البرنامج الميداني الذي أعده المحافظ لمتابعة جميع المشروعات على أرض المحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد، أن المحافظ يشدد على تسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منها قبل التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن المحافظ يتابع بنفسه معدلات الإنجاز في المشروع، حيث يعتبر المشروع من أهم الملفات التي سيسعى من خلال فريق عمل متخصص للدفع بتطوير الأداء وتطوير المنظومة بما يضمن استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق أعلى أرباح ممكنة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بجميع المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.