المغرب يسجل 5 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل المغرب خمس حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس إلى 54 إصابة.

ووفقًا لما نشرته الوكالة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نقلًا عن وزارة الصحة المغربية، فإن العدد الإجمالي للوفيات بـ«كورونا» في المغرب بلغ حالتين، إضافة إلى تعافي حالة واحدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.