«القاهرة الجديدة»: تقديم طلبات ومستندات التعاقد على مياه الشرب عبر واتسآب منعا للتكدس

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تلقي طلبات التعاقدات على خدمة مياه الشرب بالمدينة عبر تطبيق "واتسآب" على رقم 01112223900، كما أنه سيتم تلقى شكاوى العملاء عبر نفس التطبيق، وذلك بدءا من يوم السبت المقبل 21 مارس، حرصا على منع التجمعات، وتخفيض عدد العاملين فى ضوء تداعيات فيروس "كورونا المستجد".

وأضاف أنه فيما يخص التعاقدات على الخدمة، سيرسل العملاء صورا للمستندات المطلوبة كاملة للتعاقد على الخدمة، ويقوم الجهاز بمراجعة المستندات المقدمة قبل اعتمادها، وسيتم تفعيل رقم الحساب المتعامل عليه للعميل على نفس رقم الـ"واتسآب" المرسل منه المستندات في حال استيفائها.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم حضور العميل مرة واحدة فقط إلى مركزي خدمة العملاء بالتجمعين (الأول - الخامس) بعد أسبوع من اعتماد الطلب لإتمام التعاقد وسداد مقابل الخدمة بالخزينة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصاً على سلامة العملاء داخل المدينة.