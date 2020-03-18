الأكثر قراءة
3 إصابات جديدة بكورونا في المنوفية
بعد تفشي كورونا.. الكحول الإيثيلي أحد الطرق المستخدمة لمواجهة الفيروس
كانت عائدة من العمرة.. إصابة سيدة من المنيا بكورونا وعزلها بقنا
محافظ دمياط: لدينا 14 حالة مصابة بفيروس كورونا وعدد غير معلوم من المخالطين
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تعليق عمل العاملين بالاستثمار والمنطقة الصناعية من المحافظات الأخرى في مع صرف الراتب كاملا من خلال المصانع التابعين لها.