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قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تعليق عمل العاملين بالاستثمار والمنطقة الصناعية من المحافظات الأخرى في مع صرف الراتب كاملا من خلال المصانع التابعين لها.