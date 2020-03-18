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بسبب كورونا.. تعليق عمل العاملين من المحافظات الأخرى في بورسعيد

عادل الغضبان محافظ بورسعيد
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
محسن عشرى
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 9:58 م

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تعليق عمل العاملين بالاستثمار والمنطقة الصناعية من المحافظات الأخرى في مع صرف الراتب كاملا من خلال المصانع التابعين لها.


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