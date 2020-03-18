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الاتحاد الأوروبي: الصين ستزود أوروبا بأقنعة الوجه وأجهزة فحص كورونا

أورزولا فون دير لاين
أورزولا فون دير لاين
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:12 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن بكين تعهدت بتزويد الاتحاد الأوروبي بأقنعة الوجه (الكمامات) وأجهزة الفحص لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وغردت فون دير لاين، عقب محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لي كيه تشيانج، بأن المسؤول الصيني تعهد بتوفير "2 مليون كمامة جراحية و200 ألف كمامة /ان 95/ و50 ألف جهاز فحص".

وأشارت رئيسة المفوضية إلى أنه خلال شهر يناير، الماضي عندما كان تفشي الفيروس مركزًا في الصين، تبرع الاتحاد الأوروبي لبكين بـ50 طنا من المساعدات الطبية.

وأضافت: "اليوم، نحن نشعر بالامتنان لدعم الصين, نحتاج أن ندعم بعضنا بعضا في أوقات الشدة".


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