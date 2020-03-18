عمار: استمراري بدون فرصة مع فايلر يساوي خسارتين

يرى عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، المعار لصفوف طلائع الجيش، أن استمراره داخل القلعة الحمراء، بدون الحصول على فرصة للمشاركة بصفة مستمرة، كان سيسبب له خسارتين.

وانتقل عمار حمدي، إلى صفوف طلائع الجيش مطلع الموسم الجاري، لمدة عام ونصف، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأول تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.

وقال عمار، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "تن": "اتخذت قرار الإعارة لشعوري بضعف فرصة مشاركتي مع الأهلي".

وتابع: "تحدثت مع ريني فايلر، وأبلغني بنيته قيدي في القائمة الإفريقية، لكن لم يضمن لي المشاركة في المباريات، واستأذنته الخروج معارا لأن ابتعادي عن المباريات يعني أنني خارج حسابات المنتخب الأولمبي بنسبة 80%".

وأوضح: "تحدثت معه بعد مباراة نادي مصر، وقلت له لم ألعب سوى مباراة واحدة، وأرى أن ليس لي دور وسأعود الموسم المقبل إذا احتاجني الفريق".

وأضاف: "بعد 10 دقائق تحدثت مع سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب ووافقا على إعارتي".

وواصل: "لعبت 4 مباريات ثم توقف الدوري بسبب فيروس كورونا، أتمنى أن أترك بصمة لأنضم للمنتخب الأولمبي".

واستكمل: "الجماهير استبشرت خيرا بشأني، الفرصة لم تأت، هل أبقى؟ بالتأكيد لن أستفيد، لا أحب الجلوس احتياطيا مع اعترافي أن الأهلي ناد كبير".

وأردف: "إذا بقيت في الوضع الحالي ولم ألعب سأخسر بسبب الجلوس احتياطيا وكذلك المنتخب، وشوقي غريب نصحني بالانتقال إلى ناد آخر، وتلقيت عدة عروض من الاتحاد وبيراميدز وإنبي وطلائع الجيش، وكان رغبتي في الطلائع لظروف معينة".

واختتم: "كلنا تركيز في تحقيق إنجاز بالأولمبياد، لن نكون ضيف الشرف، لقد استبعدنا الكثيرون من الترشيحات في بطولة كأس الأمم، وفاجأنا الجماهير بأدائنا، وكنا مثل منتخب مصر مع حسن شحاتة في 2008، ونتسم بالحب والترابط والتركيز".