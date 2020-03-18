حذر أطباء وخبراء صحيون فنزويليون، أنه تزامنا مع وقوف بلادهم على أعتاب وباء كورونا بعشرات الحالات، فإن المستشفيات غير مجهزة بالأدوات والإمكانيات اللازمة لمكافحة الفيروس، أو احتواء الأمر في ظل أزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن مستشفى خصصت لمكافحة انتشار كورونا في مدينة سيوداد جوايانا شرقي فنزويلا تفتقر لعدد كافٍ من الأسرة، وغرف العزل، فضلًا عن عدم وجود الصابون الكافي للتنظيف، بالإضافة لوجود عدد قليل من سيارات الإسعاف الذي يصعب أن يغطي المنطقة.

ويقول أحد العاملين الطبيين بفنزويلا: "نحن مؤهلين ولكننا في أزمة؛ لذا نحتاج لمزيد من الدعم الطبي".

وتم الإعلان عن أول حالتي إصابة بكورونا في فنزويلا يوم الجمعة الماضي؛ ليرتفع العدد لـ33 مساء أول أمس الإثنين، فيما فرضت الدولة حجرًا صحيًا بجميع الولايات إلى جانب قرار بإيقاف حركة السفر.

وتعاني الدولة الفنزويلية من الفيروس، بالإضافة لمرورها بأحلك الأيام في ظل ارتفاع مهول بأسعار السلع وتضخم بالبنوك بلغ 10000%، واختفاء لكثير من السلع الغذائية الأساسية، وذلك بالرغم من انتعاش الإنتاج النفطي لدولة تخضع للعقوبات الأمريكية.

ويذكر أنه بعد هجرة الكثير من الكفاءات الطبية عن فنزويلا في موجة هجرة شملت 4 ملايين ونصف مواطن، انتشرت العديد من الأمراض مثل الحصبة والملاريا، والدفتيريا بين الفنزويليين، وذلك قبل قدوم كورونا للمشهد.

ويقول هوزي أليتا وزير صحة سابق بفنزويلا، إن النظام العلاجي بالبلاد ضعيف ومشتت للغاية وغير قادر على احتواء انتشار وبائي لفيروس كورونا.

وبحسب استطلاع لرأى الأطباء الفنزويليين أقامته منظمة ميديكيس يونيتيس المحلية فإن 25 من أطباء المستشفيات والمراكز المخصصة للتعامل مع الفيروس يؤكدون عدم وجود خدمة مياه في مستشفياتهم.

كما قال ثلثي الأطباء المشاركين في الاستطلاع، إنهم ليس لديهم قفازات، ولا أقنعة، ولا نظرات، ولا صابون.

ويقول مارو زامبرانو ممثل اتحاد الأطباء الفنزويليين، إن 80% من العاملين بمستشفى جامعة كاراكاس لا يملكون الأقنعة ولا الثياب الواقية التي تأهلهم التعامل بأمان مع الحالات المصابة.

وأضاف زامبرانو، أن العاملين في مستشفتين بالعاصمة كاراكاس شنوا يوم الإثنين الماضي، حملة تبرعات على الإنترنت لتلقي المساعدات من أقنعة وغيره إن وجدت.

وتتكتم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، على أي إحصائيات رسمية عن الحالة الطبية للمستشفيات الحكومية، وكان صدور أخر إحصائية بهذا الصدد عام 2016.