

قالت الدكتورة آمال زكي، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي»، إن المبادرة تركز على القرى الأكثر احتياجًا، والتوعية لجميع الأسر على مستوى الجمهورية.



وأضافت في حوار مذاع عبر فضائية «Ten»، اليوم الأربعاء، أن برنامج «وعي»، يتضمن العديد من قضايا المجتمع المهمة، منها قضايا التربية، تحت عنوان «نربي بأمانة من غير إهانة»، مشيرة إلى أن دور الأم في كل أسرة مهم في تقوية أبنائها، والحديث معهم بطريقة إيجابية، وتجنب التعامل بعنف.



وأوضحت أن الآباء عليهم إدراك مدى اختلاف الأجيال الحالية عن السابقة، مشيرة إلى أنه من الضرورة التفاهم مع الأبناء بما يتوافق مع تفكير العصر.



وأكدت أن قضية «ختان الإناث»، من الموضوعات المهمة التي تعمل عليها المبادرة، مشيرة إلى أنه رغم انخفاض نسبة ممارستها، لكنها مازالت موجودة، في مجتمعات مختلفة، من قرى الصعيد وبحري.



وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «وعي» للتنمية المجتمعية، والذي يهدف إلى بناء الإنسان، وتنمية الوعي حول 12 قضية تخص المجتمع المصري، تحت شعار «خليك واعي»، والتي شملت قضايا التعليم والصحة والأسرة.



