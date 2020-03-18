أمريكا تعتزم إبقاء أسواق المال مفتوحة رغم التقلبات

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قال ستيفن مونشن وزير الخزانة الأمريكي إن دارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إبقاء أسواق المال مفتوحة رغم التقلبات، والتفكير في تقليل عدد ساعات التداول اليومي.

وقال مونشن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أمس الثلاثاء: "نؤمن تماما بضرورة استمرار عمل الأسواق.. الأمريكيون يحتاجون لإدراك أنهم يستطيعون الحصول على أموالهم".

وأضاف مونشن أنه تحدث إلى مسؤولي البنوك وبورصة نيويورك للأوراق المالية، واتفقوا على الحاجة إلى استمرار عمل الأسواق.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى وجود تساؤلات في الولايات المتحدة عما إذا كانت أسواق المال ستواصل عملها في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بشدة في بداية تعاملات أول أمس الاثنين مما أدى إلى تعليق التداول لفترة من الوقت.