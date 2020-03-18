البرازيل تسجل ثاني وفاة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الوفاة تعود لامرأة عمرها 63 عاما، لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ظهر الثلاثاء.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قال إنه لا يجب أن يكون هناك ذعر بسبب تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا كان هناك ذعر فإن العواقب ستكون أكثر سوءا.

وأوضح بولسونارو للصحفيين في برازيليا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن تداعيات الإصابة بالفيروس الثلاثاء مع رؤساء الهيئات التشريعية والقضائية لإثبات أن المصلحة الوطنية تفوق المصالح الشخصية.

وأشار إلى أن حركة تجارة السلع ستظل متاحة.