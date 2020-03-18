11 وفاة و13 إصابة جديدة بكورونا بينها 12 حالة وافدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 وفاة و13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19)، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3240 وفاة و81073 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة – في تقريرها اليومي- أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جاءت الإصابات الجديدة بواقع حالة واحدة في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" (مركز تفشي الوباء) و12 حالة إصابة وافدة من الخارج وهي: 5 حالات في مقاطعة قوانجدونج و3 في مدينة بكين و3 في مدينة شنجهاي وواحدة في مقاطعة سيتشوان، ما رفع عدد الحالات الوافدة المصابة بالفيروس إلى 155 حتى نهاية يوم أمس.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 21 حالة يشتبه بإصابتها أمس، فيما خرج 922 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم في اليوم نفسه ما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 69725 شخصا؛ بينما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالات خطيرة بواقع 208 ليصل إلى 2622 شخصا.

وتابعت اللجنة أن 9222 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 167 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و13 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و77 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها وفاة واحدة، فيما خرج 92 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و22 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.

وفي سياق متصل، نفق كلب في منطقة "هونج كونج" بعد يومين من مغادرته المستشفى عقب ثبوت سلبية آخر تحاليل أجريت له بشأن فيروس "كورونا الجديد".

وذكرت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونج كونج أنه تم إجراء ثلاثة تحاليل للكلب في فبراير ومارس، وأظهرت جميعها إصابته بالفيروس بنسبة منخفضة، فيما جاءت نتيجة آخر اختبار له يوم السبت الماضي سلبية.

ورفض مالك الكلب تشريحه للتأكد من سبب الوفاة، فيما لم يعرف بشكل قاطع كيفية انتقال الفيروس إلى الكلب.

ومن جهته، قال تشانج شين مين مدير المركز الوطني الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا إن الصين أكملت البحث السريري لدواء "فافيبيرافير"، وهو عقار مضاد للفيروسات أظهر فعالية سريرية جيدة ضد مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف مين أن عقار فافيبيرافير لم يظهر أي ردود فعل سلبية واضحة في التجربة السريرية، موضحا أن أكثر من 80 مريضا شاركوا في التجربة السريرية في مستشفى الشعب الثالث في شنتشن بمقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين، بواقع 35 مريضا تعاطوا فافيبيرافير و45 مريضا في مجموعة مرجعية، حيث أظهرت النتائج أن المرضى الذين تلقون علاج فافيبيرافير أصبحوا سلبيين للفيروس في وقت أقصر مقارنة مع المرضى في المجموعة المرجعية.

وتابع مين أنه تمت التوصية بـ"فافيبيرافير" لفرق العلاج الطبي، مع إدراجه في خطة التشخيص والعلاج لـ (كوفيد-19) في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن إدارة المنتجات الطبية الصينية وافقت على شركة أدوية صينية لانتاج الدواء بكميات كبيرة وضمان استقرار العرض.

ومن جانبها، أعلنت مؤسستا "جاك ما" و "علي بابا" الصينيتين التبرع بإمدادات طبية تتمثل في مجموعات اختبار وأقنعة وبدلات واقية، لـ 54 دولة أفريقية للمساعدة في الوقاية والسيطرة على كوفيد-19.

وذكرت المؤسستان – في بيان مشترك - أن كل دولة من هذه الدول الأفريقية الـ 54 ستتلقى نحو 20 ألف مجموعة اختبار و 100 ألف قناع و 1000 بدلة واقية للاستخدام الطبي إضافة إلى دروع للوجه.

ويعد هذا التبرع للدول الأفريقية الأحدث ضمن سلسلة مبادرات مؤسسة "جاك ما" ومؤسسة "علي بابا" لدعم جهود العالم لمكافحة الوباء. كما تبرعت المؤسسة سابقا لكل من اليابان وجمهورية كوريا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

كما أعلنت المؤسستان عن خطط للعمل مع مؤسسات طبية في أفريقيا لتوفير مواد تدريبية عبر الإنترنت للعلاج السريري لكوفيد-19.

وفي سياق متصل، أعادت شركة إيكيا السويدية، عملاقة المفروشات المنزلية، فتح جميع متاجرها غير المتصلة بالإنترنت في الصين باستثناء مدينة ووهان (مركز تفشي الفيروس بوسط الصين).

ووفقا لموظفي المتجر، يتم إغلاق نظام التكييف المركزي، بإضافة إلى تطهير المرافق العامة كل يوم، في حين تظل مطاعم إيكيا وغيرها من المرافق مغلقة وسط تفشي الوباء.

ويجب على جميع موظفي المتجر ارتداء الكمامات في جميع الأوقات والحفاظ على مسافة متر واحد من العملاء.

ومنذ افتتاح أول متجر لها في بلدية شنجهاي عام 1998، فتحت شركة إيكيا 30 متجرا ومتجرين للتجربة وثلاثة مراكز تسوق في الصين.