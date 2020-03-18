«الحجر البيطرى»: إجراءات احترازية مشددة بمواجهة «كورونا»

«صحة الحيوان»: نقوم بسحب عينات من جميع واردات شرق آسيا سواء غذائية أو بيطرية

«جمرك الإسكندرية»: سحب عينات من الكلاب المتنقلة عبر المنافذ الرسمية بعد ثبوت إصابتها بالفيروس

شددت وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة الخدمات البيطرية، بكل الهيئات والقطاعات التابعة لها، من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال فحص جميع الرسائل الواردة إلى الدولة، سواء كانت ماشية أو مستلزمات بيطرية.

قال رئيس الحجر البيطرى، الدكتور أحمد عبدالكريم: إنه حتى الآن لم يكتشف إذا كان فيروس «كورونا» قد يصيب الماشية التى نعتمد عليها فى اللحوم الحمراء من عدمه؛ حيث إن الفيروس مستجد ولا يعلم عنه أحد شيئا، مؤكدا أن وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر البيطرى لن تنتظر ثبوت إمكانية إصابة الحيوانات بالفيروس حتى تتحرك، لذا قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ الإعلان عن ظهوره.

وأضاف عبدالكريم، لـ«الشروق»، أن أبرز تلك الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة تجنبا لـ«كورونا»، فحص جميع الرسائل القادمة من الدول، بشتى أنواعها، سواء كانت ماشية مستوردة أو مستلزمات وكل ما يخصهم، وأيضا الكلاب التى تسافر إلى الخارج بصحبة بعض الأشخاص، والقادمة إلى مصر أيضا، منوها بأن الحجر يقوم بفحصهم وعمل تحليل «bcr»، كما أن وزارة الصحة أمدت الحجر بكواشف لـ«كورونا»، مؤكدا أنه تم فحص ما يقرب من 700 رسالة خلال العام الحالى.

ولفت رئيس الحجر البيطرى، إلى أن وزارة الزراعة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية للعاملين بالحجر البيطرى، وذلك بسحب منهم عينات وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتهم، مشيرا إلى أن الوزارة كانت من أول من اتبع الإرشادات.

وقال وكيل معهد بحوث صحة الحيوان، د. عصام إبراهيم: إن الوزارة والمعهد على أتم استعداد للإعلان عن أى حالة تم إصابتها بالفيروس سواء من العاملين أو من العينات المقبلة إلينا من الخارج، بجانب أن الوزارة طلبت استيراد المشخصات التى ظهرت أخيرا للكشف عن فيروس «كورونا»، وأنها متواجدة بالفعل الآن فى المعهد منذ شهر ونصف على الأقل.

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك تواصلا بصفة مستمرة مع قيادات الوزارة من مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال هذا الفيروس، مشيرا إلى أن الهيئة القومية لسلامة الأغذية أصدرت قرارا يتضمن كل الواردات من شرق آسيا يتم سحب عينات منها سواء غذائية أو بيطرية.

وأوضح أن المعهد استقبل خلال الشهر الماضى ما يقرب من 700 عينة، وكانت جميعها نتائجها سلبية، إضافة إلى أن المعهد يقوم بعمل ندوات إرشادية للتعريف بالمرض والتعرف على الضوابط والإجراءات المتخذة تجاه هذا المرض، بجانب أنه تم عقد اجتماع مع هيئة الخدمات البيطرية ووزارة الصحة والزراعة ومنظمة الأغذية «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية وتتضمنت عرضا لتلك الإجراءات المتبعة.

ومن جهته، قال مدير معمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية د. سيد عبدالحفيظ: إنه تم اتخاذ قرارات من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمحاجر البيطرية بسحب عينات من الكلاب التى يتم انتقالها أو سفرها عبر المنافذ الرسمية لفحصها إذا كانت مصابة بالفيروس من عدمه، خاصة بعدما ظهرت حالة بإحدى الدول لكلب حامل للفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على أخذ العينات من جميع الحيوانات الآتية من جميع الدول وليست المصابة فقط، موضحا أنه يتم أخذ ما يقرب من 100 عينة يوميا وجميعها سلبية.

وأضاف «عبدالحفيظ»، لـ«الشروق»، أن وظيفة الجمرك هو أخذ عينات من كل الرسائل الواردة ذات الأصل الحيوانى سواء كانت مجمدات أو منتجات زراعية، بجانب أخذ «مسحات» من الأدوات والمعدات الخاصة بالمزارع والمجازر ويتم نقلها فى «محلول نقلى» وإرسالها لوزارة الزراعة ليتم تحليلها وتظهر النتيجة خلال 24 ساعة.

تابع: أن الاتجاه المستهدف الآن هو عمل وحدة داخل المعهد لتعزيز «البيو سيفتى» وذلك للحصول على العينة خلال ساعات؛ حيث إن المعهد على ثبات كامل لفحص جميع العينات وهناك قسم كامل قائم على تنفيذ الإجراءات التى أصدرتها الوزارة للتخلص الآمن من المخلفات، بجانب أن المعمل ليس مختصا للكشف عن فيروس «كورونا» فقط، ولكنه معتمد فى جميع التحاليل «الميكروبيولوجيا والكيماوية»، مشيرا إلى أن المعهد حاصل على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بنظام إدارة الجودة.