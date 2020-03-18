طرحت المطربة الشعبية أمينة، اليوم، أغنيتها الجديدة بعنوان "ادعيلي يا اما"، احتفالًا بعيد الأم، وهي من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع خالد نبيل.

ومن جانبها قالت أمينة إنها تحرص كل عام على تقديم أغنية لست الحبايب لأنها من أهم الأشخاص في حياة كل منا ومن فقد أمه يشعر بأنه دئما في حاجة إليها ولدعائها لأن دعائها دائما مستجاب، لذلك هذه العام اتفقت مع سامح علي أن نعمل علي هذه الأغنية من خلال هذه الفكرة دعاء الأم، وبالفعل سيعجب بالأغنية كل من يسمع كلماتها ولحنها".

وطرحت أمينة مؤخرًا كليب أغنية "اخلع"، بمشاركة أمير يزبك، عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات إيلى حنا، وألحان أحمد بركات، وتوزيع ماجد ضاهر، والكليب إخراج إدوارد بشعلاني.

يذكر أن آخر ألبومات أمينة كان بعنوان "اللي راحوا"، والتي طرحته العام الماضي، وتضمن 10 أغنيات هي ( سيدي، في شرع مين، اللي راحوا، على جمر الهوى، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، ارجع لبيتك، صاحبتى، آه بحبه، وغيرها).