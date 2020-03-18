إبراهيموفيتش مطلقا حملة لجمع التبرعات: دعونا نفوز بمباراتنا أمام فيروس كورونا

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ناشد زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الإيطالي جميع اللاعبين بالتبرع لمساعدة المستشفيات التي تقوم بعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في الوقت الحالي.

وكتب إبراهيموفيتش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :"في هذه اللحظة الدرامية لإيطاليا، أنشأنا حملة لجمع التبرعات للمستشفيات".

وأضاف النجم السويدي في تغريدته :"أعتمد على كرم زملائي وأولئك الذين يرغبون في تقديم تبرع صغير، دعونا نركل معا فيروس كورونا، ونفوز بهذه المباراة".

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف العديد من المنافسات الكروية والرياضية في الوقت الحالي أبرزها كأس الأمم الأمم الأوروبية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فضلًا عن الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وتعتبر إيطاليا في الوقت الراهن واحدة من أكثر الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا بين مواطنيها، حيث بلغ عدد الوفيات جراء هذا الفيروس 345 فردًا أمس الثلاثاء فقط.