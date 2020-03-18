 السودان يؤكد عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة بفيروس «كورونا» - بوابة الشروق
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السودان يؤكد عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة بفيروس «كورونا»

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 7:18 م

عقدت اللجنة الفنية لمجابهة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية السودانية اجتماعها اليومي، برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة السوداني، الدكتور بابكر المقبول، وحضور الإدارات المختلفة وعدد من المنظمات الدولية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا» استعرضت اللجنة بقاعة الطوارئ، اليوم الأربعاء، تقارير الوضع العالمي والمحلي لوباء فيورس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، حيث أكد التقرير على عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة بـ«كورونا» في السودان.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.


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