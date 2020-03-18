فيروس كورونا يؤثر على شركة أمازون ويضطرها لتغيير أولوياتها

في مواجهة نقص بضائع في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب فيروس كورونا (Covid-19)، أجرت شركة أمازون تغييرات شاملة في سياسات تعاملها مع المنتجات التي تقوم بتخزينها وشحنها من مستودعاتها على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، للحفاظ على العناصر الأساسية في المخزون وتسريع الطلبات.

وقالت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية إنها "ستعطي الأولوية مؤقتًا للمواد الغذائية المنزلية، واللوازم الطبية، والمنتجات الأخرى ذات الطلب المرتفع، وذلك من خلال "تحديد الأولويات"، وتعني أمازون أنها لن تقبل شحنات جديدة إلى مستودعاتها لمنتجات معينة حتى 5 أبريل، وفقاً لموقع vox.

وخلال تلك الفترة، ستستمر أمازون في بيع جميع أنواع المنتجات على مواقعها على الإنترنت، ولكن بالنسبة للبائعين الذين يكسبون قوت عيشهم من خلال بيع المزيد من تلك السلع على الموقع، والذين خططوا لشحن المزيد إلى المستودعات قريبًا سيحتاجون إلى إجراء تغييرات كبيرة.

أحد الخيارات هو محاولة الحصول على الموافقة على البيع بسرعة من خلال أسواق التجارة الإلكترونية الأخرى مثل eBay أو Wish.

والآخر هو تخزين المنتجات وشحنها بمفردهم مباشرة إلى العملاء، ولكن الشركة أشارت إلى أنها تلتزم بقوة بارشادات الحكومة والسلطات الصحية، في البلاد التي ينتشر فيها الفيروس، وأكدت على أن "سلامة عمالنا وموردينا وعملائنا تأتي أولا".

وأضافت أنها قررت على سبيل المثال عدم إلزام موظفيها، في إيطاليا، بالحصول على توقيع العميل عند استلام الطلب لتجنب الاقتراب الشديد بين الموظف والعميل.

وقالت الشركة إن معظم المنتجات التي لا تزال تقبلها من بائعي الجملة تندرج ضمن إحدى الفئات الست: منتجات الأطفال، والصحة المنزلية، والجمال والعناية الشخصية، والبقالة، والصناعية والعلمية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة.

- زيادة الطلب

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم أمازون في بيان "نشهد زيادة في التسوق عبر الإنترنت، ونتيجة لذلك، نفذت بعض المنتجات، مثل المواد الغذائية المنزلية واللوازم الطبية".

وأضاف: "نتفهم أن هذا تغيير لشركائنا في البيع، ونقدر تفهمهم لأننا نعطي الأولوية مؤقتًا لبعض المنتجات المهمة للعملاء".

ففي ظل توصية الحكومات في جميع أنحاء العالم للناس بالبقاء في المنزل أثناء الوباء، يتجه المزيد من المتسوقين إلى أمازون للتخزين الأطعمة والمسستلزمات بدلاً من زيارة المتاجر، حيث قد تزداد فرص إصابتهم بالعدوى وسط الزحام.

ولكن الزيادة الكبيرة على التسوق عبر أمازون على تلك المنتجات أدى إلى نفاذها بسرعة وتلك المنتجات تشمل معقم اليدين وصابون اليد وأقنعة الوجه.

- توظيف 100 ألف عامل

ولمواكبة الطلب المتزايد على أمازون، وظفت الشركة يوم الأثنين 100 ألف عامل جديد في مستودعاتها حيث بدأ يعتمد المستهلكون على التسوق عبر الإنترنت خلال الوباء.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية ، مع انتشار وباء فيروس كورونا من آسيا إلى أوروبا إلى الولايات المتحدة، كافحت أمازون للحفاظ على المنتجات الأكثر طلبًا في المخازن ولإيقاف التلاعب في الأسعار الذي تسبب فيه النقص.

ورداً على ارتفاع الأسعار على المنتجات الطبية كمعقم اليدين، قامت أمازون بتقييد من يمكنه بيع بعض المنتجات المطلوبة، وقالت إنها سحبت أكثر من 500 ألف قائمة أسعار مرتفعة وحظرت أكثر من 2000 بائع.

- تسلم البضائع

وفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، فمع انتشار الفيروس في الصين كان الأمريكيون يخافون من استلام بضائع أمازون المصنوعة والقادمة من الصين خشية الإصابة بالفيروس.

مما دفع مسؤولو الصحة لطمأنة المتسوقين بأنه من غير المحتمل إصابتهم بالفيروس القاتل، ولكن هذا لم يمنعهم عن توقع الأسوأ بعد فتح الطرود القادمة من ووهان بالصين-بؤرة تفشي الفيروس-.

فقد قال الخبراء أن الخطر قليل من السلع المستوردة لأن الفيروس لا يمكن أن يعيش أكثر من بضع ساعات خارج المضيف البشري.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية "بسبب ضعف قابلية بقاء فيروس كورونا الجديد على الأسطح، من المحتمل أن يكون هناك خطر منخفض جدًا من الانتشار من المنتجات أو التعبئة والتغليف التي يتم شحنها على مدى أيام أو أسابيع في درجات الحرارة المحيطة".