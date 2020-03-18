مصدر بـ«التعليم»: انتهاء تسجيل الاستمارات الورقية لامتحانات الثانوية العامة نهاية الشهر الحالى

600 ألف طالب سجلوا حتى الآن.. وتوزيع أرقام الجلوس فى مايو المقبل





انتهى غالبية طلاب الثانوية العامة، من تسجيل الاستمارات الورقية لدخول الامتحانات المقررة فى 7 يونيو المقبل؛ حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم: إن نحو 600 ألف طالب قاموا بتسجيل الاستمارات الورقية، ومن المنتظر أن يستكمل المتبقى من الطلاب التسجيل، على أن ترسلها المدارس إلى لجان النظام والمراقبة فى موعد غايته نهاية الشهر الحالى.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن الطالب وولى الأمر وقعا على إقرار عدم حمل التليفون المحمول أو أى وسيلة إلكترونية أخرى داخل لجان الامتحانات، طبقا لقرار مكافحة الغش، مشيرا إلى أن الكنترولات هى المسئولة عن تسلم استمارات الطلاب لمراجعتها والتأكد من البيانات المدونة بها، ليتم بعد ذلك مرحلة تجهيز كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وأرقام الجلوس، والتى سيتم توزيعها فى مايو المقبل.

ووجه طلاب المنازل الذين يرغبون فى دخول امتحانات الثانوية العامة، بالتقدم باستمارات ورقية فقط معتمدة من الإدارة التعليمية مرفق بها المستندات التى تثبت أحقية الطالب فى دخول الامتحان، على أن يتم تسليمها للجنة النظام والمراقبة فى موعد غايته 26 مارس الحالى، ثم تسجل بعد ذلك لجان النظام والمراقبة بيانات الطلاب على قاعدة البيانات الإلكترونية، وطبع الاستمارة الخاصة بكل طالب.

ونصح المصدر الطلاب بالاستعانة بالنماذج الاسترشادية، وامتحانات الأعوام السابقة التى وضعتها الوزارة على موقعها الرسمى؛ للتدريب على البوكليت وطريقة أسئلته.

من جانب آخر، اعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقى، مساء أمس، جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين stem، والتى من المقرر أن تبدأ فى 7 يونيو وتستمر حتى 5 يوليو المقبل، واعتمد أيضا جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين على أن تبدأ الامتحانات فى 7 يونيو وتستمر حتى 2 يوليو.