أمر حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، بإغلاق جميع الحانات في الولاية لمدة 30 يومًا على الأقل، وخفض التجمعات الشاطئية لتصبح محدودة بما لا يزيد عن 10 أشخاص.

كما علق عمل المطعم بنسبة 50 ٪ كجزء من الإجراءات الأكثر جدية من قبل الدولة حتى الآن لاحتواء وباء فيروس كورونا، وذلك بعد استهزاء الكثيرين بالتعليمات وخروجهم في نزهات بإعداد كبيرة على الشواطيء وفي المدينة.

ترك ديسانتيس المزيد من القيود على المدينة للسلطات المحلية، بغلق كلي للشاطئ وحظر التجول في الساعة 11 مساءً.

فيما تم إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الضرورية، بما في ذلك المطاعم وصالات السينما وصالات الألعاب الرياضية وصالات اللياقة البدنية، من الساعة 4.30 مساء يوم السبت ومن المقرر أن تظل مغلقة حتى 19 مارس مع إعلان عمدة ميامي بيتش دان جيلبر أن عطلة الربيع في ميامي بيتش قد انتهت بعد إعلان حالة الطوارئ يوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه ولاية فلوريدا عن 192 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 6 وفيات، وهو اتجاه مثير للقلق في ولاية بها العديد من المتقاعدين المسنين، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف مناعتهم.

وتأتي هذه الخطوات الجادة بعد أن واصل العديد من الطلاب أسبوع الاحتفالات على طول الساحل مستهزئين من العلامات التحذيرية عند دخول الشاطئ، والتي تنصح بعدم وجود تجمعات جماهيرية وحث رواد الشاطئ على ممارسة التباعد الاجتماعي، ليستمر الطلاب في التدفق إلى الساحل طوال يوم الأحد.

بدأ الأمر عندما حثت مراكز السيطرة على الأمراض زوار الشاطيء بلوحة إعلانية عائمة يوم السبت، على تجنب الاتصال بأشخاص آخرين مرضى، ولكن بدأت الحشود تتجاهل التحذيرات.

وبينما جرى ذلك، كان الملايين من الأمريكيين متحصنين في منازلهم، وتم تعليق العمل في أماكن كثيرة حتى إشعار آخر مع إغلاق المكاتب والمتاجر وغيرها من الشركات، وإلغاء الدراسة لعشرات الملايين من الطلاب.

يذكر أن الفيروس انتشر في جميع أنحاء العالم، ليصيب أكثر من 196000 شخص ويوددي بحياة أكثر من 7800.

اما في الولايات المتحدة، فخلف أكثر من 5900 حالة مؤكدة و 99 حالة وفاة.