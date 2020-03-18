الإمارات تعلق مؤقتًا الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول لحاملي جوازات الدول المعفية

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة التعليق المؤقت لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفية باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، ابتداءً من الساعة الواحدة فجر غد الخميس بتوقيت الإمارات.

وأضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبًا مع رفع مستوى فيروس (كورونا) المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية واعتباره وباءً عالميًا.

وأشارت إلى أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفية من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي؛ نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس (كورونا) من إجراءات احترازية ووقائية تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء.

وأكدت - في ختام بيانها - أن هذا القرار يأتي في إطار جهود دولة الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشيه.