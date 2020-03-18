الهند: زيادة الإصابات بفيروس كورونا إلى 150 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 151 حالة اليوم الأربعاء.

وكانت هناك مخاوف من أن تكون حالات الإصابة أكبر من العدد المعلن في الهند، التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، حيث أجرت الحكومة عددا محدودا من الفحوصات لم يتجاوز 13 ألف فحص حتى اليوم.

ولم يتم إجراء فحوصات للكشف عن كورونا سوى على لأشخاص الذين عادوا من دول متأثرة بالفيروس وأولئك الذين تواصلوا معهم إذا ظهرت عليهم أعراض الفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبات في التنفس.

كما يتم إجراء الفحص للعاملين في المجال الصحي الذين تعاملوا مع مرضي يعانون من أمراض تنفسية وظهرت عليهم أعراض تشبه تلك الخاصة بكورونا.

وقالت متحدثة باسم المجلس الهندي للأبحاث الطبية "لا يوجد دليل على تفشي فيروس كورونا في المجتمع حتى الآن".

وأضافت المتحدثة أنه تم أخذ ألف عينة للتأكد من عدم انتشار الفيروس بشكل جماعي، وجاءت نتائج 500 عينة سلبية ولم يتم تلقي باقي النتائج بعد.