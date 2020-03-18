فرض حظر التجوال في مدينة صغيرة بولاية بايرن الألمانية بسبب فيروس كورونا

فرض مكتب مقاطعة بالجنوب الألماني حظر التجول بسبب انتشار فيروس كورونا في مدينة ميترتيتش الألمانية.

وطبقا لتقارير إعلامية فإن مدينة ميترتيتش تعد أول مدينة في بافاريا تخضع لهذا الإجراء.

وأضافت التقارير أن هذا الحظر سيستمر حتى 2 أبريل المقبل، لاسيما وأن تلك المقاطعة بها بالفعل أكثر من 40 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا "Covid-19 ".

وبحسب التقارير الإعلامية قال مدير المقاطعة فولفغانغ ليبرت "لدينا حالة طوارئ حقيقية"، مضيفا "لدينا 300 شخص في الحجر الصحي في المنزل حيث يعيش في مدينة ميتريتيتش أقل من 7000 نسمة".

يشار إلى أن ألمانيا تقوم بإغلاق حدودها جزئيًا بسبب وباء فيروس كورونا مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورج والدنمارك مؤقتًا مثلما أعلن وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في برلين يوم الأحد الماضي.