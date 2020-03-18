السعودية تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين

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دعت المملكة العربية السعودية لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة مجموعة العشرين؛ لبحث تطورات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، تجري المملكة اتصالات مستمرة لعقد قمة استثنائية الأسبوع المقبل؛ بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة فيروس «كورونا»، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية.

وأشارت إلى أن مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق للازمة لتخفيف آثار وباء «كورونا»، فضلًا عن وضع سياسات للتخفيف من آثاره على الشعوب والاقتصاد.

وأوضحت أن القمة ستُبنى على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والداخلية؛ لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة للأزمة.