سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة معسكر الأهلي خلال فترة التوقف

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كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إقامة معسكر داخلي للفريق استغلالا لفترة تعليق النشاط الرياضي، التي تأتي في إطار التصدي لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن الأمر برمته سيتم مناقشته وحسمه خلال اجتماع الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الأحد المقبل.

وأضاف عبدالحفيظ أن سلامة الجميع تبقى دائما في المقام الأول، وأن الجهاز الفني سيبحث اختيار القرار الأمثل للظروف الراهنة".

وتابع :"ضرورة الحفاظ على السلامة العامة للجميع على رأس أولوياتنا الآن، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نتخذها جميعا للتصدي لفيروس «كورونا».