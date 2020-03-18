إدارة السجون المغربية تقرر زيارة واحدة لفرد من أسرة النزيل كل شهر بسبب «كورونا»

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت قرارًا يقضي بالسماح بالزيارة لفرد واحد من أفراد أسرة النزيل(ة) كل شهر، بدلًا من مرة واحدة كل 15 يومًا التي تم الإعلان عنها سابقا.

ووفقًا لوكالة الأنباء المغربية، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون على أهمية التقيد بكافة الإجراءات الوقائية المعمول بها على مستوى كافة المؤسسات السجنية؛ وذلك في إطار مواصلة الجهود المبذولة من أجل حماية نزلاء المؤسسات السجنية والموظفين العاملين بها من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 206 ألف إصابة.