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ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم «لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 6:41 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء "لمناقشة أخبار مهمة من إدارة الغذاء والدواء تتعلق بـ"الفيروس الصيني"، في إشارة لفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة أخرى: "سأحمي بصورة كاملة رعايتكم الصحية وأمنكم الاجتماعي".

وأضاف: "بالنسبة للأشخاص العاطلين حاليا عن العمل بسبب سياسات الاحتواء المهمة والضرورية، على سبيل المثال إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم، الأموال ستأتي إليكم قريبا. حملتنا على "الفيروس الصيني" ليست خطأكم! سنكون أقوى من أي وقت مضى!".


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