التخطيط تُفعل عددا من الخدمات التكنولوجية لموظفيها لضمان انسيابية العمل

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتفعيل عدد من الخدمات التكنولوجية لموظفي الوزارة؛ بهدف إتاحة التواصل بشكل أكبر وأسرع فيما بينهم بما يضمن استمرار وانسيابية العمل بكفاءة وفعالية في حالة عدم التواجد بالوزارة.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -في بيان اليوم الأربعاء- أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة في مواجهة هذا الفيروس بما يضمن سير العمل بفعالية وفي الوقت ذاته الحفاظ على صحة وأمن الموظفين، وعدم تعريضها للخطر.

من جانبه، قال رامي جلال المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن كل التخصصات والإدارات التي تسمح لها طبيعة تخصصاتها بالعمل عن بعد؛ سيتم توفير عدد من الوسائل الفنية لها، بهدف التواصل فيما بينها ومع الإدارات الأخرى، دون الحاجة للتواجد بمقر الوزارة.

وأضاف أن تلك الإجراءات التكنولوجية تتضمن؛ القيام بنقل البريد الإلكتروني لموظفي الوزارة إلى بريد جديد بسعة تخزينية غير محدودة، وذلك بهدف تسهيل تداول البيانات دون حد أقصى، مع زيادة تأمين البريد الإلكتروني للحفاظ على سرية المعلومات.. بالإضافة إلى تفعيل خدمة skybe لمائة مستخدم كمرحلة أولى، بهدف إتاحة التواصل المباشر صوت وصورة بكفاءة عالية، وهو ما سيكون بديلًا جيدًا للاجتماعات واللقاءات المختلفة.

وأوضح أن تلك الإجراءات تشمل كذلك القيام بإتاحة خدمة share point لمائة مستخدم لإمكانية التعامل مع الوثائق بشكل جماعي، وهي خدمة تمكن أعضاء الفريق الواحد من التواصل وتبادل البيانات والعمل معًا عن بعد؛ حيث تعمل كمستودع ملفات مشترك.