قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، محمود شاهين: إن حالة التقلبات الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ليعود بعدها إلى أجوائه الطبيعية، متوقعا استمرار فرص سقوط الأمطار، خفيفة ومتوسط، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.



وأشار شاهين، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى وجود رياح معتدلة ونشطة خلال فترات النهار تؤدى إلى إحساس المواطنين بانخفاض الحرارة وبرودة الجو، ناصحا المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، مع استمرار ارتداء الملابس الثقيلة، وتوخى الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.



من جانبهم، توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس، اليوم الأربعاء، معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.



وفى السياق ذاته، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية: إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة، أمس، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدى الساعة.



وشهدت المحافظة الساحلية تقلبا فى أحوال الطقس وانخفاضا فى درجة الحرارة مصاحبا لرياح شديدة شمالية غربية طقس معتدل مائل للبرودة غير ممطر، فيما أعلنت غرفة الأمطار بالصرف الصحى توقعات بسقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مستمرة حتى 24 مارس الحالى المصاحب لنوة «برد العجوزة»، كما رفعت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والفرعية بالأحياء حالة الاستعدادات القصوى تحسبا لسقوط أمطار رعدية.