تراجع واردات اليابان من الصين بنسبة 47% بسبب تفشي كورونا

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، تراجع قيمة الشحنات الواردة من الصين بنسبة 1ر47% على أساس سنوي إلى 4ر673 مليار ين (3ر6 مليار دولار) في فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت قيمة الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 1ر0% إلى 1ر1 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري قياسي مع البلاد بقيمة 7ر462 مليار ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.

وانخفضت الصادرات الإجمالية لليابان بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي إلى 3ر6 تريليون ين في فبراير في تراجع للشهر الخامس عشر على التوالي، حسب الوزارة.

وهبطت الواردات الإجمالية بنسبة 14% إلى 2ر5 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري بقيمة 11ر1 تريليون ين في شباط/فبراير.

كما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6ر2% لتصل إلى 27ر1 تريليون ين، بينما انخفضت الواردات بنسبة 9ر5% إلى 643 مليار ين.