جدل بـ«الأسنان» بشأن موعد انتخابات النقابة بسبب كورونا

قال الدكتور حسين عبد الهادي، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، وعضو لجنة الإشراف على انتخابات النقابة المقرر عقدها 26 مارس الجاري، إنهم في أزمة ولا يعرفون ما هو القرار الصحيح بسبب فيروس كورونا، متسائلا:" هل تأجيل الانتخابات سيعرضها للطعن أم لا.

وأضاف عبد الهادي فى تصريحات له اليوم، نحن غير قادرين علي تعريض الأطباء للخطر، وهناك ترصد كبير بالانتخابات ومحاولات لإفشالها من أطراف كثيرة، وخطر انتشار الفيروس يزيد يوما عن يوم واي تجمع هو في حد ذاته خطر.

وتابع: "بالنسبة للجنة الانتخابات هناك آراء متضاربة ما بين تأجيل الانتخابات، أيا كانت التوابع أو أن تتم بإجراءات احترازية، وحتى الآن يتم عمل اجتماع للبت في ذلك، وكلها آراء بناء على اتصالات"، لافتًا إلى أنه حتى الآن هناك خلاف قانوني في الآراء.

وأشار إلى أن البعض رأى أنه ليس هناك شيء اسمه تأجيل، ولكن عدم اكتمال نصاب وفي هذه الحالة تتأجل 21 يوما، ورأي آخر يقول أن من حق اللجنة أن تؤجل الانتخابات 21 يوما نظرا لأنها ظروف استثنائية، وثالث يتحدث عن أنه سيناريو تأجيل فيه إلغاء وتنعقد السنة التي تليها بإجراءات جديدة بدعوة لانتخابات تكميلية في ديسمبر المقبل، ورأي رابع يقول إن القضاء الإداري أو الفتوى والتشريع هو المنوط بالتأجيل من خلال دعوى حيث أن الموعد منصوص عليه بقانون.

وتابع: "في كل الأحوال تسقط عضوية أعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم وباقي المجلس يسير الاعمال وهذا وده في حد ذاته أزمة لان تسيير الأعمال يتطلب توقيع أول النقيب (انتهت عضويته) للتوقيع على الشيكات.

وبالنسبة للنقابات الفرعية، قال: "من الصعب تسيير الأعمال بعضوين فقط، بجانب أن أعضاء مجلس النقابة العامة عددهم ١٢ (النصاب القانوني ١٣) وأعضاء النقابة الفرعية ٢ (النصاب القانوني ٣)، وبذلك نتوقع أن مافيش اجتماعات هتتعمل لحين عقد الانتخابات".