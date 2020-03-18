محافظ الدقهلية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين



اعتمد أيمن مختار محافظ الدقهلية، المخطط الاستراتيجى لمدينة السنبلاوين، بحضور المهندسة سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة.



يأتى اعتماد المخطط الاستراتيجى من قبل محافظ الدقهلية، تمهيدا لإرساله للهيئة العامة للتخطيط العمرانى لاستكمال باقى الإجراءات القانونية واعتماده من وزير الإسكان.



وقال مختار إن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، تحقق أهداف التنمية المستدامة ومرتكز أساسى للتنمية العمرانية، وتحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.



وأضاف محافظ الدقهلية أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق الكامل من خلال الإدارة العامة للتخطيط العمرانى مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والقوات المسلحة لتحقيق التنمية المستدامة بالدقهلية.



فيما أوضحت مدير عام التخطيط العمرانى، أن المخطط الاستراتيجى للسنبلاوين، شمل تعديل شبكة من الطرق التى كان يصعب تنفيذها نظرا لعروض الشوارع، وأيضا تعديل عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين ولمراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والنظرة المستقبلية للمدن على النحو الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة.



وكلف محافظ الدقهلية مدير عام التخطيط العمرانى، بسرعة إنهاء كافة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية للمدن والأحياء والقرى.