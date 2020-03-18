قرر منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالمستشفى الجامعي وأفراد الأمن الإداري، بجميع كليات الجامعة، نظرا لجهودهم وتواجدهم وتأدية واجبات عملهم بإخلاص وتفاني أثناء ظروف الطقس السيء التي مرت به البلاد خلال الأيام الماضية.

ووجه منصور الشكر إلى الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي لتواجدهم بمكان عملهم، حرصا منهم على تقديم الخدمات للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، وكافة أفراد الأمن الإداري بكليات الجامعة على تأدية عملهم على أكمل وجه وتواجدهم بعملهم لإزالة أي آثار للأمطار داخل المنشآت رغم ظروف الطقس السيئ، قائلا: "هم أبطال في الأزمات".