«الثروة الداجنة»: ارتفاع أسعار الدواجن جنيها بسبب السلوكيات الخطأ لبعض المواطنين والتجار

السيد: التكالب على شراء السلع دون داعٍ يرفع الأسعار.. وعلى الجهات الرقابية محاسبة أى تاجر يحاول استغلال المواطنين

قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة فى اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال الأيام الماضية سواء على مستوى المزارع أو أسواق التجزئة، حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 29 و30 جنيها فى المزرعة، فيما ارتفع إلى ما بين 32 و34 جنيها فى أسواق التجزئة.

وأضاف السيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن انتشار السلوكيات الخاطئة من جانب المواطنين وتكالب البعض على شراء السلع دون داعٍ، يرفع أسعار البضائع، موضحا أن زيادة معدلات الاقبال على شراء الدواجن ليست كبيرة نظرا لاتجاه العدد الأكبر من المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من المنتجات سهلة التخزين، وبالرغم من ذلك هناك عدد من التجار رفعوا أسعار الطيور بالمزارع وأسواق التجزئة.

وأكد أن الدولة تمتلك مخزونا استراتيجيا كبيرا من السلع الأساسية واللحوم البيضاء والحمراء، وبالرغم من ذلك يتهافت المواطنون على شراء السلع ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات من قبل بعض التجار ضعاف النفوس، مطالبا المواطنين بشراء احتياجاتهم اليومية العادية من السلع وعدم المبالغة فى شراء السلع.

وأوضح أن للجهات الرقابية دورا كبيرا خلال الفترة الحالية، فى ضبط الأسواق والتأكد من عدم مغالاة التجار فى وضع هامش ربح لهم، ومحاسبة كل تاجر تسول له نفسه استغلال المواطنين خلال الظروف الحالية، لافتا إلى أن ترشيد استهلاك المواطنين وشراء احتياجاتهم فقط، بالإضافة إلى أن تشديد الرقابة على الأسواق من شأنه ضبط أسعار السلع بالأسواق.

من جانبه قال صاحب محل دواجن، بمنطقة شبرا، يدعى محمد حسين، إن أسعار الدواجن ارتفعت خلال اليومين الماضيين، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى ما بين 30 و32 جنيها بعدما كان بـ29 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو الدواجن البلدى إلى بين 43 و44 جنيها بدلا من 39 جنيها للكيلو.

وأكد أحد العاملين بمحل بيع الدواجن، بمنطقة فيصل، يدعى السيد أبوالفتوح، أن هناك عددا من التجار يستغلون الأوضاع الصعبة التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، موضحا أن المحل الذى يعمل به يبيع كيلو الدواجن البيضاء بسعر 32 جنيها بهامش ربح 1 أو 2 جنيه فقط على الكيلو، دون استغلال المواطنين.

وأوضح أحد المواطنين، يدعى محمد عبدالرحمن، إنه لم يستجب للتحذيرات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تناشد المواطنين بشراء مخزون من السلع الأساسية، خاصة من الدواجن واللحوم، نظرا ليقينه من أن الظروف الحالية ستنتهى قريبا، وإن لم تنتهِ فستكون السلع متوفرة بشكل طبيعى بالأسواق كحال كل دول العالم.

وقالت زينب توكل ربة منزل، تقطن بمنطقة شبرا، إن هناك عددا من التجار يستغلون احتياج المواطنين للسلع وبالتالى رفعوا أسعارها، موضحة أنها قامت بشراء دجاجة بيضاء يقل وزنها عن 2 كيلوجرام، بسعر 70 جنيها، بواقع 36 جنيها للكيلو الواحد، مطالبة بتشديد الرقابة على أسعار السلع بالأسواق من جانب الجهات الرقابية.