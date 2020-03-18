محافظ المنيا يتابع أعمال لجنة التطوير والتجميل

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية تحارب على كل الأصعدة من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة مواطنيها وتوفير حياة لائقة كريمة آمنة لهم، مؤكدا أن الأزمات لا تعطل أبداً مسيرة التنمية والتقدم والتطوير، بل هي دفعة وحافز لتحقيق أفضل ما يمكن للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة؛ لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، بحضور محمد عبدالفتاح سكرتير عام المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الهدف من تطوير المحافظة وتجميلها هو الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، التصميم المقترح لتطوير وتجميل الحديقة الرئيسية بمدينة العدوة؛ لاستيعاب المواطنين بشكل لائق، وتوفير كل الخدمات الترفيهية والخدمية للمواطنين، ودراسة إنشاء مشروع شارع مصر بمدينة العدوة، ووضع المقترحات الخاصة بإقامة مداخل أو بوابات على مداخل تل بني عمران السياحي، ومنطقة الشيخ أبو النور، ودلجا، والبدرمان، ومدخل مدينة ديرمواس على الطريق الدائري، وكذلك وضع المقترحات والتصميم لتطوير بعض ميادين والأسوار الداخلية ومتابعة أعمال دهانات واجهات المباني بمدينة المنيا.

وجه المحافظ، لجنة التجميل والتطوير، بالإعداد لمسابقة شاملة لكل المقترحات والمشاريع والأماكن المزمع تطويرها وتجميلها لأبناء المحافظة، للتنافس فيها بإبداعاتهم، واعتماد الفائز منها، لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع، مما يخلق جو عام من التنافس وإتاحة الفرصة للإبداع وإبراز المواهب لكل أبناء المحافظة.

شدد المحافظ، على تفعيل قرار اللجنة السابق والخاص بعدم إقامة أو إنشاء أي أعمال فنية أو تماثيل بالميادين العامة أو بشوارع المحافظة، إلا من خلال العرض على لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى متابعة أعمال تطوير كورنيش المنيا وكل الميادين بالمحافظة، وتجميل الميادين والحدائق العامة، وعلاج الاختناقات المرورية والحد من الازدحام المروري وتنظيم المرور، إعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة في الشوارع والميادين، مع دراسة الأماكن التي من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المروري بالمدينة، مع ضرورة العمل الفوري على إزالة كل الإشغالات والتعديات على الشوارع لتحقيق الانسياب المروري والعمل على إرضاء المواطن.