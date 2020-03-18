سببان وراء تعطل مفاوضات الزمالك مع بن عيادة

كشف فيصل بن عبيد وكيل الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، الجزائري حسين بن عيادة، عن حقيقة المفاوضات بين اللاعب ونادي الزمالك، من أجل تعويض رحيل التونسي حمدي النقاز، خلال الفترة المقبلة.

وقال فيصل ، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ten": "هناك اتصالات أولية بين مسؤولي الزمالك والحسين بن عيادة أثناء تواجد الزمالك في تونس لمواجهة الترجي ".

وشدد: "لا يوجد شيء رسمي أو التقدم بعرض، الزمالك أبدى اهتمامه فقط بضم اللاعب ورغبة".

وأوضح: "اللاعب لا يرفض.. لكن الظروف الحالية مع توقف البطولة والانشغال بمباراة مهمة حال دون تقدم المفاوضات".

وتابع: "تواصل معي وسط وكذلك أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك".

وأشار: "اللاعب لديه عدة عروض من داخل وخارج الجزائر عبر أندية عربية وأوروبية، ونحن بصدد دراسة العروض".

وأضاف: "ينتهي تعاقده مع شباب قسنطينة بنهاية شهر يونيو، لا نستبق الأحداث، أمامنا فسحة من الوقت لاتخاذ القرار".

وواصل: "بالتأكيد الجانب المالي مهم، لكن ليس الشيء الذي يهم اللاعب كثيرا، لا تنسى أنه تم استدعاءه للمنتخب الجزائري في معسكره هذا الشهر، يريد الحفاظ على تواجده في المنتخب ليشارك في مباريات شهر يونيو".

واختتم: "لم نحدد مهلة في ظل توقف الدوريات العربية، واهتمام اللاعبين حاليا بالناحية الصحية أكثر من الرياضية، وأتمنى أن يزول هذا الوباء".