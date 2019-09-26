مجلة «فوربس» تختار باحثا مصريا من أفضل 30 شخصية مؤثرة في مجال العلوم بأوروبا

اختارت مجلة "فوربس" العالمية الباحث المصري الدكتور محمد البرلسي ،الفائز بجائزة مؤسسة ماكس برنستيل، ومعهد الأمراض الجزيئية في فيينا في مجال العلوم الحيوية، ضمن قائمة 30 شخصا تحت سن الثلاثين من المؤثرين في مجال العلوم والصحة في أوروبا.

ويأتي هذا الاختيار تقديرا لمجهوداته العلمية المتميزة ، حيث نجح في اكتشاف آلية جديدة لمواجهة التشوهات الچينية في الخلية ، وهو البحث الذي حصل على جائزة مؤسسة ماكس برنستيل، ومعهد الأمراض الجزيئية في فيينا سبتمبر الماضي، وذلك بعد منافسة مع أكثر من 100 مرشح من مختلف الجامعات الكبرى حول العالم.

وأعرب الدكتور محمد البرلسي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء - عن سعادته وفخره بهذا الاختيار لنجاحه في رفع اسم مصر في المحافل العلمية الدولية، مؤكدا أنه يعد حافزا كبيرا لاستمراره في العمل العلمي الجاد.

ونجح البرلسي من خلال بحثه - الذي حصل به على درجة الدكتوراه في مجال العلوم الحيوية - في التوصل إلى اكتشاف آلية داخل الخلية يمكنها استشعار وجود طفرة چينية داخل الخلية وتعويضها بزيادة إنتاج چين آخر يقوم بوظيفة الچين المشوه.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد هنأ الدكتور محمد البرلسي بفوزه بتلك الجائزة العلمية المرموقة، وتم تسليمه ميدالية من الوزارة في احتفالية خاصة نظمتها السفارة المصرية بفيينا.

والدكتور محمد البرلسي حاصل على بكالوريوس الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية من الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2014، ثم التحق بمدرسة ماكس پلانك الدولية لعلوم الأحياء الجزيئية في مدينة جوتنجن بألمانيا وحصل على درجة الماجستير و الدكتوراه في ماكس بلانك والتي تعد أكبر مؤسسة بحثية في ألمانيا، ويوجد بها 84 معهدا بحثيا في مختلف التخصصات و تخرج فيها فائزون بجوائز نوبل العالمية.