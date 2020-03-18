فى أول تصريحات له عقب فوزه رسميا بمقعد النقيب العام للمحامين، قال نقيب المحامين رجائي عطية: "أشعر بالامتنان العميق للجمعية العمومية للمحامين، التى أثبتت أنها عماد وعمود المحاماة".

وأضاف عطية لـ"الشروق": "الجمعية العامة للمحامين عبرت عن إرادتها الرائعة، بإجراء التغيير وبداية عهد جديد، يتسم بالحرية والإصلاح".

وكان عطية قد أكد فى حوار أجرته الشروق معه قبل يوم واحد من إجراء الانتخابات، بأن برنامجه باختصار يتركز على مراجعة ورقابة أموال نقابة المحامين واسترداد ما ضاع وما تم التفريط والتهاون فيه من أصولها وممتلكاتها، وإعادة النظر فى منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية التى تسببت بخللها الجسيم فى امتهان المحامى وأسرته.

وتابع: "العمل أيضا على العلاقة المتوازنة مع السلطات التى يتعامل معها المحامى ومؤسسات الدولة، وحق شباب المحامين فى تنميتهم المادية والثقافية والقانونية والمهنية ورعايتهم من منذ مجيئهم النقابة حتى رسوخ أقدامهم على أرض المحاماة.

وذكر أنه يسعى كذلك إلى استقلال الإدارات القانونية ماليا وفنيا وإعادة النظر فى كل القوانين واللوائح التى تعوق هذا الاستقلال، والتوسع فى مشاركة المرأة فى العمل النقابى لحين ضمان تمثيل عادل لها فى مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية من خلال تعديل تشريعي.