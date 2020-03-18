«غرفة القاهرة»: تراجع المبيعات نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين.. وتجار الذهب: نقلل الأوزان إلى 2 و3 جرامات لجذب العملاء

أكد عدد من أصحاب المحال التجارية فى القاهرة والجيزة، لـ«الشروق»، أن الإقبال على شراء هدايا «عيد الأم»، ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة، على الرغم من العروض التى يتم تقديمها، فيما أكد مواطنون، أن ارتفاع الأسعار بشكل كبير هذا العام هو سبب ضعف الإقبال على الهدايا.

وقال نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية فى غرفة القاهرة التجارية، فتحى الطحاوى: إن أسعار هدايا «عيد الأم» من الأدوات المنزلية مستقرة نسبيا، مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى تراجع المبيعات نتيجة ضعف القوى الشرائية للمواطنين.

وأشار الطحاوى، لـ«الشروق»، إلى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية، نتيجة التخوف من نقص قطع الغيار والمكونات الصينية تأثرا بفيروس كورونا، موضحا أن ذلك الارتفاع لا يتعدى الـ 5%، قائلا: «إن الأسواق تعانى حالة ركود كبيرة».

وقال عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادى نجيب: إن الإقبال على هدايا عيد الأم من الذهب لا يزال ضعيفا حتى الآن، لافتا إلى اتجاه العاملين فى القطاع إلى تقليل الأوزان خلال الفترة الماضية من 6 و8 جرامات إلى 2 و3 جرامات للقطعة الواحدة لتحقيق الرواج والانتعاش ومساعدة المستهلكين على الشراء.

ولفت نجيب، لـ«الشروق»، إلى أن سعر جرام الذهب محمل بعدة أعباء من بينها الضريبة والمصنعية والقيمة المضافة؛ حيث تضاف جميعها إلى الأسعار التى تعلن بشكل يومى، ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الذهب أكثر على المستهلك، موضحا أن توافر السيولة ورواج الحالة الاقتصادية يؤدى إلى مزيد من الانتعاش فى المبيعات.

وأكد حمدى عبدالله، مدير مبيعات بأحد محال الأجهزة الكهربائية الشهيرة بالقاهرة، أن حركة البيع والشراء ليست الأفضل ولكن المول خلال شهر «عيد الأم» يقدم جميع المنتجات بكل الفروع، وبتخفيضات تصل إلى 75% على بعض المنتجات.

وأضاف «عبدالله»، فى تصريحات لـ«الشروق» أن نسبة البيع هذا العام انخفضت بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى، موضحا «أن مبيعاتنا الآن سجلت نحو 3 ملايين جنيه، وهذا الرقم يعد أقل من المعتاد، وفى بعض الأوقات الفروع تحصل هذا الرقم فى نحو 10 أيام من الشهر فقط».

وقالت هناء السعيد، صاحبة أحد محال الملابس الشهيرة، بمنطقة شبرا: إن حالة البيع والشراء فى مارس تزداد بشكل كبير عن أى شهر آخر، نظرا لوجود تخفيضات نتيجة الأوكازيون والعروض؛ حيث تصل التخفيضات إلى 20% من السعر الأصلى، موضحة «أن العروض تتنوع ما بين شراء قطعة والثانية بنصف الثمن أو قطعتين والثالثة مجانا».

وأوضحت السعيد لـ«الشروق»، أن أسعار البلوزات تتراوح بين 350 و700 جنيه والتيشيرتات من 100 إلى 200 جنيه، مضيفة أن نسبة البيع مبشرة مع بداية موسم الصيف، مقارنة بموسم الشتاء الذى شهد ضعف الإقبال والشراء رغم كثرة العروض؛ حيث لم تحقق المحال التجارية مكاسب بالقدر المطلوب.

وقالت مها خليل، طالبة بجامعة القاهرة: «إن أسعار الهدايا ارتفعت بشكل كبير هذا العام موضحة أن أقل هدية يمكن شراؤها للأم ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و50%»، مضيفة أن ذلك الارتفاع دفعنى للإحجام عن الشراء والتفكير فى شراء هدية لا يتجاوز سعرها 400 جنيه «وأى حاجة هترضى ست الحبايب وهى عارفة الظروف والعين بصيرة».

وأكد محمد أنور، محاسب بإحدى شركات المقاولات، ارتفاع الأسعار بشكل كبير هذا العام، قائلا: «حتى الآن لا أفكر فى شراء هدية عيد الأم لزوجتى وأمى وحماتى، وهشترى طقم أكروبال أو كبة لأن سعرها لا يتعدى الـ 400 جنيه.. وهجيب الهدايا زى بعض على الرغم من أن ذلك المبلغ كتير عليا فى الظروف الحالية»، وتابع: «كنت فى السابق بشترى بـ 700 جنيه هدايا للثلاثة والآن أقل هدية بـ 1500 جنيه».