لطيفة تطرح أغنية «ملكة بيك» من ألبومها الجديد «أقوى واحدة»

طرحت المطربة التونسة لطيفة، اليوم، أغنيتها الجديدة بعنوان "ملكة بيك"، عبر موقع "يوتيوب"، وهي ضمن أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية "أقوى واحدة"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع مونتي.

وطرحت لطيفة أخيرا عددا من أغنيات الألبوم منها ( في الأحلام، أنا عشت عمري، قلاب، ما كرهوش، أقوى واحدة، دمرت اللي ما يتدمر، حب يغير ملامح، زيدي، ماتقوليش، كن جميلا، خاصمني ماشي، أدي عقد، أنت ياه).

ومن المقرر أن يضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد محمدى، محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.

وشاركت لطيفة مؤخرا في أوبريت "صناع الأمل"، والذي شارك فيه عدد كبير من المطربين منهم صابر الرباعي، أصالة، نجوى كرم، عاصي الحلاني، وليد توفيق، نبيل شعيل، كارمن سليمان، محمد عساف، يارا، وغيرهم.