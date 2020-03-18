الإسكان: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالوزارة والشركات التابعة من كورونا

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ديوان عام الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن الجديدة، وكذا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة، تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من خلال اللجان المشكلة لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جميع جهات الدولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار - في بيان للوزارة اليوم الأربعاء - أن الإجراءات تشمل، تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، وتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات، ولا سيما مكاتب خدمة المواطنين، وتعقيم الجهات الخدمية.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، أنه تم تكثيف حملات التوعية من خلال المنشورات واللوحات الإرشادية، وتم التعاقد مع شركة نظافة تتولى تطهير وتعقيم المبنى بالكامل، مع متابعة تطهير وتعقيم المصاعد والسلالم بصفة دوية باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، بجانب قيام الإدارة الطبية بالهيئة بتفعيل خدمة الرسائل النصية ورسائل "الواتس آب" للتنبيه على العاملين، بالتوجه مباشرة للإدارة الطبية أو مستشفى حميات إمبابة، عند الشعور بأي أعراض برد أو الاشتباه في فيروس كورونا، بينما تقوم إدارة الحركة بالهيئة بتعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين بشكل دوري.

وأكد أن أجهزة المدن الجديدة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها تعقيم مقر الجهاز بالكامل، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والإدارات المماثلة، وتوفير الكمامات والأدوات الخاصة بالنظافة، للقضاء علي أي تلوث، وذلك حرصاً من كل جهاز علي صحة العاملين والعملاء.

وقال ممدوح إن مسئولي كل جهاز قاموا بتوفير مستلزمات ومواد التعقيم، والمطهرات، ويقوم فريق الرش بالمرور على جميع إدارات الجهاز، وتعقيم كل المكاتب والحمامات وخاصة مركز خدمة المواطنين، ووضع اللافتات الإرشادية لزيادة الوعي الصحي للموظفين، ومتابعة جميع التعليمات والقرارات والبيانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أجهزة المدن الجديدة تقوم بشن حملات مكبرة لغلق المراكز والسناتر التعليمية، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة لمنع أي تجمعات، وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات الكبيرة للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المهندس عبدالمطلب ممدوح إلى اتخاذ بعض الأجهزة عدة إجراءات احترازية وقائية تتمثل في تطهير وتعقيم وسائل النقل الداخلي والخارجي يومياً، وتوعية السكان بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وإطلاق حملة لتوعية العاملين بمخاطر الفيروس، وطرق الوقاية منه، ووضع بعض التعليمات الإرشادية، والتشديد على العاملين والمترددين على المكان بضرورة تنفيذ التعليمات حفاظا على صحة الجميع.

من جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تنفيذ حملات توعوية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، بجميع شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم تعليق اللافتات والبانرات التوعوية، كما قامت فرق التعقيم والتطهير في كل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بتطهير وتعقيم مكاتب الموظفين، وخدمة العملاء، وغيرها من المباني التابعة للشركات، حماية للعاملين، والمترددين.