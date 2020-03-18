ألمانيا تعلق استقبال اللاجئين من الخارج بسبب كورونا

تعتزم ألمانيا تعليق استقبال اللاجئين من الخارج بسبب أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية المقرر صدورها غدا الخميس إنه بسبب إجراءات الحد من انتشار وباء كورونا وجهت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بتعليق إجراءات إعادة التوطين مع تركيا وإجراءات إعادة التوطين الاتحادية بالنسبة للأفراد الذين يواجهون أزمات إنسانية لحين إشعار آخر.

وذكر المتحدث أن "إجراءات الاستقبال الإنسانية الألمانية توقفت بسبب الحد من السفر على نطاق واسع وتقليص عمليات شركاء مهمين منذ أسابيع"، موضحا أن منظمة الهجرة الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة علقت أيضا رسميا برامج استقبال اللاجئين.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تستقبل منذ عام 2012 في إطار ما يسمى بـ"برنامج إعادة التوطين" لاجئين في أزمات، من بينهم الكثير من السوريين القادمين من تركيا ولبنان.

ويمنح البرنامج حق الإقامة الدائمة في ألمانيا لطالبي اللجوء من مناطق الأزمات. وتهدف ألمانيا في إطار هذا البرنامج إلى استقبال نحو 5 آلاف شخص سنويا.