رئيس جامعة بني سويف يناقش الإجراءات الوقائية من كورونا للطلاب الوافدين

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ناقش الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا للطلاب الوافدين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الوافدين بحضور الدكتورة فاطمة حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث والمستشار القانوني، والمالي ومدير ادارة الوافدين وأعضاء مجلس الإدارة.

وطالب «منصور»، خلال الاجتماع، بعرض النموذج الخاص بالدراسات العليا لتطوير موقع "ادرس في مصر" الخاص بالجامعة، كما ناقش قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بمصروفات البرامج والشعب والتصديق عليه وتعميمه على الكليات.

ووجه بتكثيف عمليات التعقيم داخل الكليات والمعاهد والمدن الجامعية؛ للحفاظ على الصحة العامة والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

جدير بالذكر أن الجامعة أعدت خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية.