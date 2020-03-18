محادثات تونسية بحرينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

أجرى وزير الخارجية التونسي نور الدين الريّ، اليوم الأربعاء، محادثات مع سفير مملكة البحرين في تونس إبراهيم محمود أحمد عبد الله، تطرقت إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأكد الوزير التونسي، متانة الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من دعمها والارتقاء بها، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك بين البلدين من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والعمل على عقد الدورة السابعة للجنة المشتركة التونسية البحرينية بالمنامة في أقرب الآجال المتاحة حتى تكون فرصة لتوسيع واستكشاف مجالات تعاون جديدة وإثراء ما يجمع البلدين من أطر تعاون واتفاقيات ثنائية.

وذكرت الخارجية التونسية أن الوزير شدد على أهمية تشكيل مجلس رجال الأعمال المشترك بما يساهم في دفع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص بالبلدين، فيما أشار سفير البحرين إلى ما يجمع بلاده من علاقات أخوة وتعاون متميزة مع تونس، معبّرا عن الاستعداد الدائم للارتقاء بها خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان الحرص على تكثيف التشاور والتنسيق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإسلامية، كما شددا على أهمية تضافر الجهود الثنائية وعلى المستوى العربي للوقاية من التداعيات الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.