 أستراليا تعلن حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي وتمنع السفر للخارج - بوابة الشروق
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أستراليا تعلن حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي وتمنع السفر للخارج

علم أستراليا
علم أستراليا
كانبرا - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 2:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 2:59 ص

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، "حالة طوارئ تتعلق بالأمن البيولوجي البشري" لأول مرة على الإطلاق في البلاد، كما رفع مستوى إرشادات السفر للأستراليين إلى الرابع، وهو أعلى مستوى، وأبلغ المواطنين بعدم السفر إلى الخارج.

كما أعلن موريسون عن حظر التجمعات غير الضرورية التي تضم 100 شخص أو أكثر، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.

وجاء الإعلان عن طوارئ الأمن البيولوجي لتمكين السلطات من التعامل مع الأزمة المتنامية التي طالت أكثر من 450 شخصا في أستراليا، وخلفت خمس حالات وفاة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "هذا الحدث من النوعية التي تحدث مرة كل 100 عام".


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