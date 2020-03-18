أكد الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الخاضعة للمنظومة الصحية للدولة تتحرك بشكل متناغم ومتناسب، مضيفًا أن كلُ يعمل بجدٍ، وأن وزارة الصحة المصرية والمستشفيات يؤدون أدوارهم في التقصي والتعامل مع الحالات وعزلها.

وأضاف أثناء حواره مع برنامج «مساء Dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن مستشفيات وزارة الصحة تتحرك ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية الخاصة بالعاملين فيها، لافتًا إلى أن هناك تعليمات شبه يومية لهم، بكيفية التعامل مع الحالات، واستخدام الواقيات الشخصية.

وأوضح أن التحاليل الخاصة بكورونا تتم في كل من «المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، ومستشفيات الحميات، والمعمل المرجعي التابع للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مستشفيات الحميات الخاصة بالقوات المسلحة»، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك أماكن أكثر للتحليل مستقبلًا.

وأكد أنه لا توجد حالات مشتبه بها لا يتم أخذ عينة منها وعمل تحليل للتأكد من أن الحالة سلبية أو إيجابية، مشيرًا إلى أن المستشفيات بها أماكن للعزل، ولكن حسب الخطة الموضوعة يتم العزل يتم في المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة.

ونصح المواطنين بالالتزام خلال هذه الفترة، والابتعاد عن النزول دون أسباب ضرورية، وعدم التواجد في أماكن التجمعات، محذرًا أن في حال عدم الالتزام ستتزايد الإصابات، وسيكون هناك أماكن عزل بالمستشفيات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة.