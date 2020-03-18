 سول تخصص دعما ماليا للمواطنين بقيمة 7ر264 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا - بوابة الشروق
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سول تخصص دعما ماليا للمواطنين بقيمة 7ر264 مليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:19 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 مارس 2020 - 12:19 م

أعلنت حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، اعتزامها تقديم دعم مالي بقيمة 1ر327 مليار وون (7ر264 مليون دولار) للمواطنين، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن عمدة سول بارك وون سون قوله في مؤتمر صحفي: "الحياة اليومية لسكان المدينة توقفت، والاقتصاد توقف. البعض يقول أن الوضع أصعب مما كان عليه وقت الأزمة الآسيوية المالية".

وأضاف: "المدينة تعتبر الوضع الحالي حالة طارئة غير مسبوقة، وقررت تخصيص كل الموارد الممكنة لمواجهة الأمر".

ويشار إلى أن سول، التي يبلغ تعداد سكانها 10 ملايين نسمة، سجلت حتى الآن 270 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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